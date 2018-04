 »   »  Poslední souvislý blok IPv4 adres /8 byl vyčerpán

Ondřej Caletka

Dnes v 9:30 byl alokován poslední blok 1024 IPv4 adres z prefixu 185.0.0.0/8 , který byl zároveň posledním souvislým blokem /8, který RIPE NCC, regionální internetový registr pro Evropu a Blízký východ, obdržel od IANA 3. února 2011. K první alokaci došlo 14. září 2012, od tohoto okamžiku vstoupil registr do režimu vyčerpání, kdy přestal posuzovat oprávněnost nároku a každému operátorovi přidelil na požádání právě jednou blok o velikosti 1024 IPv4 adres. Blok /8 tedy vydržel přesně 2040 dnů, přibližně pět a půl roku.

The @RIPE_NCC just finished off 185.0.0.0/8, the so-called «last /8». Took a bit over 5½ years. Still a bit more than a /9's worth of #IPv4 returns left in inventory though, so while we're good for 2-3 more years there's no reason to delay #IPv6. https://t.co/eKvS7qsppu