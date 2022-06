Pozvánka na přednášky Java After Eight a Java at Speed

Autor: © amenic181 - Fotolia.com

V polovině června navštíví Prahu Gil Tene – spoluzakladatel a CTO firmy Azul, která vyvíjí vlastní implementaci platformy Java. V Praze se zúčastní dvou meetupů, na kterých přednese přednášky

Středa 15. června – Java at Speed - getting the most out of modern deployments

Čtvrtek 16. června – Java after Eight - jak se mění svět Javy a JVM po verzi 8? Přednáška o tom, jaké jsou nové možnosti ale i dopady nových vlastností jazyka, platformy a API na naše aplikace.

Gil je častým hostem na konferencích, kde přednáší o technických tématech jako latence nebo garbage collectory. Přednášky budou přínosné nejen pro programátory v jazyce Java, ale též pro uživatele jazyků nad JVM jako Clojure nebo Scala.

Přednášky organizují Prague Lambda Meetup a Prague JVM and Java Meetup ve spolupráci s firmami Azul a Applifting.