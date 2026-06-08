Pozvánka na webinář Pokročilá vizualizace dat v Zabbixu

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Pokročilá vizualizace dat v Zabbixu. Nastal čas si projít novinky v Zabbixu: scatterploty, vylepšené grafy, custom widgety a moduly, import/export globálních dashboardů i vylepšení GeoMap včetně Google mapy na pozadí. Ukážeme si také nové možnosti tabulkových zobrazení v Zabbixu 8.0 a jak Zabbix rozšířit o vlastní moduly a widgety.
Webinář je zdarma a proběhne 11. června 2026. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.