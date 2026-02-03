Práce na Rust Coreutils pokračují, nevzdávají to ani vývojáři, ani Ubuntu

Sylvestre Ledru, současný Director of Engineering v Mozille a šéf projektu uutils, na FOSDEMu 2026 informoval o stavu projektu této Rust náhrady za klasické GNU coreutils. Řeč byla mimo jiné o adopci uutils ze strany Ubuntu 25.10 a reakcích na komentáře některých pesimisticky naladěných diskutérů.
Samozřejmě i nadále platí, že cílem Rust Coreutils je 100% kompatibilita s GNU Coreutils. K tomuto cíli Rust verze pomalu, ale jistě směřuje. Sylvestre dodává, že chyby jsou průběžně řešeny, aktuálně zmiňuje konkrétní chybu vedoucí k 17× pomalejšímu běhu oproti GNU verzi, nicméně tato chyba byla před několika dny opravena. Přikládá též graf ilustrující průběžně rostoucí mnolžství pull requestů – loni jich bylo 2054 od 206 přispěvatelů, kteří zaslali 4004 commitů.
Prezentace končí konstatováním, že přepsat věc do Rustu je snadné, ale přepsat 30 let očekávání ne. Nelze než – kontextu PulseAudio, systemd, GNOME 3.x či Waylandu – souhlasit.