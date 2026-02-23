Root.cz  »  Akce  »  Pražský Matfyz pořádá jarní soustředění pro programátory začátečníky

Pražský Matfyz pořádá jarní soustředění pro programátory začátečníky

Lukáš Veškrna
Dnes
Korespondenční seminář z programování (KSP) Autor: MFF UK

Korespondenční seminář z programování (KSP) pražského Matfyzu pořádá i letos jarní soustředění pro začátečníky. Zváni jsou všichni středoškoláci a starší základoškoláci, kteří se chtějí naučit programovat, lépe uvažovat o informatických úlohách a poznat nové podobně smýšlející kamarády.

Úplným začátečníkům bude určen kurz základů programování a kurz základních algoritmických dovedností, pokročilejším budou nabídnuty různorodé přednášky z oblasti informatiky a matematiky. Lepší představu si lze udělat na základě přednášek nabízených loni.

Soustředění se uskuteční ve Strážném u Vrchlabí v termínu od soboty 18. dubna až do 25. dubna 2026. Přihlášky se uzavírají 15. března o 23. hodině. Detaily a přihlášku najdete na stránkách soustředění.

Autor zprávičky

Lukáš Veškrna

