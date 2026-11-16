Pražský Matfyz pořádá přednáškovou víkendovku pro středoškoláky se zájem (nejen) o informatiku

Korespondenční seminář z programování (KSP) pražského Matfyzu pořádá i letos Smršť přednášek. Na tuto přednáškovou víkendovku jsou zváni středoškoláci, kteří se chtějí dozvědět něco víc (nejen) o informatice.
Hlavní program tvoří tři paralelní tracky, v každém z nich proběhne přibližně 10 přednášek, obvykle 90minutových, takže to bude opravdová smršť. Pro lepší představu se lze podívat na loňský rozvrh. Kromě přednášek bude průběžně trocha času na povídání, občerstvení se a vyčištění hlavy.
Víkendovka se uskuteční v Bukovině u Čisté v termínu od pátku 4. prosince až do 6. prosince 2026. Přihlášky se uzavírají 24. listopadu. Detaily a přihlášku najdete na stránkách akce.