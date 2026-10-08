Přihlášení bez hesla: chyba v iSolarCloud otevírala cestu k administraci solárních elektráren

Bezpečnostní výzkumník Marlon Starkloff z německé společnosti Jakkaru popsal kritickou zranitelnost v platformě iSolarCloud od čínského výrobce střídačů Sungrow. Chyba umožňovala obejít přihlášení a získat přístup k účtům dalších uživatelů, včetně administrátorů. Podle výzkumníka se problém týkal všech čtyř regionálních cloudových systémů iSolarCloud – evropského, čínského, australského i mezinárodního.
Zranitelnost se nacházela v procesu přihlášení. Po rozkódování požadavku Starkloff zjistil, že kromě uživatelského jména a hesla obsahuje také údaj určující typ přihlášení. Změnou této hodnoty na číslo 5 se mu podařilo přihlásit k účtu zadanému v poli s uživatelským jménem, aniž systém ověřil heslo. Přihlášení navíc podle článku nevyvolalo žádné upozornění uživateli. Získaný přístup mohl útočník dále využít k převzetí účtu přes funkci obnovy hesla.
Závažnost problému spočívala zejména v rozsahu oprávnění administrátorských účtů. Útočník s takovým přístupem mohl podle popisu výzkumníka zobrazovat a měnit parametry elektrárny a ovládat připojené střídače i bateriová úložiště – například je spouštět nebo vypínat. Mohl také přistupovat k organizacím a uživatelům evidovaným v daném regionálním systému a nahrávat do zařízení vlastní firmware, pokud byla připojena ke cloudu. Jakkaru uvádí, že Sungrow měl k prosinci 2025 celosvětově instalovat výkonové měniče s celkovým výkonem přes 1000 GW.
Výzkumník objevenou chybu oznámil společnosti Sungrow a podle jeho vyjádření výrobce zveřejnil opravu během jednoho dne. Článek neuvádí, že by zranitelnost byla zneužita v reálném útoku. Jakkaru přesto upozorňuje, že cloudové propojení rozšiřuje možnosti vzdáleného ovládání, a doporučuje omezit připojení zařízení ke cloudu, pokud ho uživatel nepotřebuje.
(Upozornil Ondřej Caletka.)