Přihlaste včas svůj příspěvek na síťařský CSNOG 2024

Autor: Jaromír Novák, NIX.CZ

Už za 14 dní bude ukončena výzva Call for Abstracts týkající se komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2024. Zájemci, kteří by chtěli prezentovat, můžou nyní poprvé přihlásit své příspěvky do tematicky zaměřených sekcí – Správa sítí, Legislativa a regulace a Akademické projekty.





Vedle Call for Abstracts jsou otevřené také Call for Partners. Síťařské komunitní setkání CSNOG 2024 se uskuteční 23. a 24. ledna 2024 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a pořádají ho sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.