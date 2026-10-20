Připravte se na kritickou aktualizaci PHP

Bezpečnostní tým PHP předem ohlásil mimořádnou bezpečnostní aktualizaci, která má vyjít ve středu 21. října 2026 ve 14:00 UTC (16:00 SELČ). Podle oficiálního oznámení na php.net opravuje dvě kritické zranitelnosti, z nichž každá má hodnocení 9,2 podle CVSS v4.0.
Tým vyzývá všechny uživatele PHP, aby se připravili na aktualizaci hned po vydání opravených verzí. Zároveň si vyhrazuje právo vydat opravy dříve, pokud by podrobnosti o některé z chyb unikly na veřejnost nebo pokud by se objevilo aktivní zneužívání. Podrobnosti, zasažené verze a opravené verze zveřejní až spolu s vydáním.
Zdroj: php.net