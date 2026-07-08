Příští Linux Mint s Cinnamon už nebude mít Wayland za experimentální

Červnový souhrn novinek přináší potěšující zprávu pro uživatele Linux Mintu, kteří vyhlížení Wayland. Distribuce ve variantě skořicové již nebude mít běh na Waylandu za experimentální, Cinnamon tak bude možné provozovat normálně.
Po určitou dobu tak bude v Mintu přetrvávat duální přístup, kdy bude plně podporován běh na X11 i Waylandu. Jak dlouhé toto období bude, nepředjímejme, ostatně Wayland se podařilo dotáhnout na Cinnamonu do spolehlivého stádia teprve nyní. Zahrnovalo to mimo jiné práce na správném mapování nových oken a menu, dobře fungující ochraně před odcizením zaměření oken, řešení specifických cest, které vedly Cinnamon na Waylandu k pádu, vylepšení podpory více monitorů i hardwarové akcelerace, plnou podporu HiDPI, aktualizace pro sezení a mnoho dalšího.
Věci mimo samotný Wayland pak zahrnuly i podporu pro systemd graphical-session (pro zvýšení kompatibility s řadou upstream projektů). Více v Clemově přehledu novinek za červen 2026.