Root.cz  »  Akce

Program KCD Czech & Slovak je venku: dva dny Kubernetes a cloud native v Praze

Lenka Bočincová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kubernetes kormidlo Autor: Depositphotos

Už za necelý měsíc, 21. a 22. května, se prostory FIT ČVUT v Praze promění v centrum lokální cloud native komunity. Pátý ročník KCD Czech & Slovak (Kubernetes Community Days) je dvoudenní akce zaměřená na cloud native technologie a CNCF, organizovaná lidmi z komunity pro komunitu. Organizátoři pro vás chystají program s řečníky, kteří mají praktické zkušenosti přímo z provozu, a možnost networkingu s lidmi, kteří se potýkají se stejnými technickými výzvami.

Přijďte se podívat, ať už jste zkušení vývojáři, DevOpsáci, platformní inženýři, manažeři, studenti nebo jen chcete nakouknout do cloud native světa.

  • 35 přednášek od špiček v oboru z Česka, Slovenska i ze světa: Dozvíte se o nejnovějších trendech a technických zkušeností od speakerů z celého světa, včetně CNCF maintainerů a ambasadorů. Podívejte se na podrobný program.
  • 7 praktických workshopu: Teorie je fajn, ale praxe je víc. Na workshopech si vyzkoušíte konkrétní nástroje a postupy přímo na vlastním počítači.
  • Lightning talks: Pokud jste nestihli přihlásit svou prednášku během CFP, přímo na místě se můžete přihlásit na 5minutový lightning talk na cloud native téma.
  • Setkání s komunitou: Během přestávek na kávu i večerní párty bude dost prostoru probrat architekturu, kariéru nebo prostě jen pokecat s lidmi, které jinak znáte jen ze Slacku nebo GitHubu.
  • Vyhrajte skvělé ceny v závěrečné tombole: Hlavní výhrou jsou dvě 3D tiskárny od Prusa Research v celkové hodnotě přes 37 000 Kč.

Prostory konference nejsou nafukovací a pro účast na konferenci je nutná včasná online registrace.

Protože je KCD Czech & Slovak čistě komunitní akce, bez pomoci dobrovolníků se neobejde. Proto organizátoři hledají dobrovolníky, kteří pomohou s organizací v den akce. Pokud máte zájem se zapojit, ozvi se jim přes kontaktní formulář. Jako poděkování dostanete lístek na konferenci zdarma a nehynoucí vděk.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Lenka Bočincová

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO