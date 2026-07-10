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Prohlížeč DuckDuckGo blokuje reklamy na YouTube

Jan Fikar
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DuckDuckGo Autor: DuckDuckGo
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Prohlížeč DuckDuckGo nově blokuje většinu reklam na YouTube včetně reklamy před a v průběhu přehrávání. Používá k tomu komunitní filtr pro uBlock Origin. V případě prohlížeče pro macOS a Windows je blokování reklam na YouTube zapnuto ve výchozím stavu. V prohlížeči pro Android je potřeba blokování zapnout v nastavení YouTube Ad Blocking.

Nová možnost je nezávislá na starším Duck Player. Ten umožňuje přehrávání videa na YouTube bez sledování. Podobně jako DuckDuckGo blokují reklamu na YouTube i prohlížeče Brave a Opera bez dalších doplňků. Do ostatních prohlížečů je pak možné doporučit již zmíněný doplněk uBlock Origin.

(zdroj: bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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