Prohlížeč DuckDuckGo blokuje reklamy na YouTube

Prohlížeč DuckDuckGo nově blokuje většinu reklam na YouTube včetně reklamy před a v průběhu přehrávání. Používá k tomu komunitní filtr pro uBlock Origin. V případě prohlížeče pro macOS a Windows je blokování reklam na YouTube zapnuto ve výchozím stavu. V prohlížeči pro Android je potřeba blokování zapnout v nastavení YouTube Ad Blocking.
Nová možnost je nezávislá na starším Duck Player. Ten umožňuje přehrávání videa na YouTube bez sledování. Podobně jako DuckDuckGo blokují reklamu na YouTube i prohlížeče Brave a Opera bez dalších doplňků. Do ostatních prohlížečů je pak možné doporučit již zmíněný doplněk uBlock Origin.
(zdroj: bleepingcomputer)