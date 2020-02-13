 »   »  Projekt RIPE Atlas má softwarové sondy

Síť sond RIPE Atlas nově nabízí dlouho požadované softwarové sondy. Ty umožňují zapojit se do sítě, aniž by uživatel musel získat a provozovat specializovaný hardware. Umožňují umístit nové sondy na místa, kam je obtížné či nemožné přidat další zařízení. Kód softwarových sond je samozřejmě otevřený a najdete ho na GitHubu.
K dispozici jsou připravené zdrojové balíčky pro některé distribuce: CentOS 7 a 8, Debian 9 a 10, Turris OS a Docker. Instalační instrukce je možné najít v dokumentaci.
RIPE Atlas je projekt evropské internetové komunity, jehož cílem je vytvořit globální platformu pro měření internetu. V současné době je do sítě zapojeno více než jedenáct tisíc hardwarových sond, které mohou účastníci projektu využívat k analýzám sítě v reálném čase. Sondy podporují například ping, traceroute, dotazy do DNS, NTP a další protokoly.