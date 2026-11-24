Experimentální projekt XNU Linux ukazuje neobvyklý způsob, jak spustit aplikace pro macOS vedle linuxových programů. Místo klasického virtuálního stroje nebo emulace systémových rozhraní načítá skutečné jádro systému macOS přímo jako modul linuxového jádra.
Projekt vytvořil Heyang Zhou, jeden ze spoluautorů cloudové platformy Deno Deploy. Z otevřeného zdrojového kódu Applu sestavuje jádro XNU a balí ho do modulu
xnu.ko. Druhý modul
fki.ko zajišťuje rozhraní mezi XNU a Linuxem. Zprostředkovává například přístup k paměti, časovačům, souborům a síti. Linux se tak stará o hardware a jádro XNU může běžet vedle něj bez další vrstvy hypervizoru.
Podle dokumentace se autorovi podařilo na standardním linuxovém jádře v Ubuntu spustit macOS 27.2.1 až do funkčního grafického prostředí. Ukázka obsahuje přihlašovací obrazovku, WindowServer, Dock, Finder, Safari i Chrome. Funguje také Spotlight a přístup k souborovému systému. Projekt pro grafiku převádí rozhraní Metal na Vulkan.
Zatím jde o technický experiment s výraznými omezeními, nikoli o praktický způsob, jak spouštět aplikace pro macOS na běžném linuxovém počítači. XNU Linux vyžaduje procesor s architekturou ARM64. Dokumentované prostředí běží na Macu s čipem Apple Silicon M1 nebo novějším. Linux je přitom spuštěn ve virtuálním stroji pomocí krunkit nebo Tart, takže virtualizace jako taková nezmizela. Projekt pouze odstraňuje další hypervizorovou vrstvu mezi Linuxem a jádrem macOS. Potřeba je také nejméně 16 GB RAM a samostatná instalace macOS.