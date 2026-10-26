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Prometheus: moderní monitoringový nástroj a sběrač metrik (školení)

Redakce
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Prometheus pochodeň oheň Autor: Depositphotos
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Prometheus je moderní monitoringový nástroj a metrics server. Umožňuje sbírat metrická data z vaší aplikace a většiny komponent vaší infrastruktury a nad těmito daty dělat grafy (v Grafaně) a vytvářet varování. Prometheus spadá pod CNCF, stejně jako Kubernetes. Pokud chcete podrobně sledovat stav infrastruktury a služeb, zúčastněte se našeho dvoudenního školení Prometheus.

Školení je určeno pro vývojáře a devops, kteří chtějí jednoduše a efektivně monitorovat aplikace. Kurz se uskuteční 8. a 9. prosince a proběhne kombinovaně, tedy online a prezenčně zároveň. Školí Ondřej Sika, konzultant a lektor DevOps.

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Redakce



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