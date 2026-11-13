Proxmox: moderní virtualizační platforma schopná nahradit VMware (školení)

Proxmox je moderní virtualizační platforma, která v mnoha případech může nahradit VMware. Je open-source, zdarma a je postaven na otevřených technologiích jako KVM, LXC, CEPH a dalších. Pokud potřebujete provozovat virtualizaci, Proxmox je pro vás ideální stack a na našem workshopu Proxmox se dozvíte, jak na něj.
Dozvíte se, jak funguje virtualizace v Linuxu, co je to Proxmox a jaký má vztah ke KVM, jak v něm spravovat virtuální prostředí, jak na síťové prostředí a na datové úložiště a jak virtuální stroje dobře zálohovat.
Školení se uskuteční 2. prosince a proběhne online. Školí Ondřej Sika.