Průměrná kapacita prodávaných SSD je 622 GB, největšími výrobci jsou Samsung a Western Digital

Autor: Depositphotos

Analytická firma Trendfocus zveřejnila statistiky týkající se loňských prodejů SSD. Těch se na kusy prodalo více než rotačních HDD, ale pokud porovnáme prodanou kapacitu, vítězí klasické disky. V loňském roce se prodalo na 333 milionů SSD, což je o 20,8 % více než o rok dříve. Naopak HDD se prodalo 260 milionů kusů, což je o 18 % méně než před rokem.

Celková kapacita vloni prodaných HDD dosáhla 1018 exabajtů, u SSD to bylo 207 exabajtů. Průměrná kapacita rotačních disků byla vloni 3,9 TB, u SSD to ovšem bylo jen 622 GB. Obě kategorie disků mají své místo, v noteboocích a stolních počítačích převládla SSD, do velkých úložišť se stále kvůli kapacitě používají mechanické disky.

Největším výrobcem je společnost Samsung, na kterou připadá 26,1 % prodaných kusů. V těsném závěsu je pak společnost Western Digital, která dosáhna na 20% podíl. Na dalších třech místech jsou pak pozice vyrovnané: Kioxia (dříve Toshiba) má 10,9 % a Kingston a SK Hynix mají shodně 10,4 %.