Průvodce pro začínající programátory Junior Guru vydává příručku hledání první práce v IT

Na stránkách junior.guru, českém průvodci programováním pro samouky, vyšla Příručka hledání první práce v IT. Cílem Junior Guru je ukázat, že programování je obecná dovednost, kterou se může naučit každý, a která může pomoci při práci např. i novinářům nebo úředníkům.

Pro ty, kteří by se programováním chtěli začít profesionálně živit, nyní vyšla rozsáhlá příručka plná tipů jak najít svou první práci v IT a jak se připravit na pohovor. Celý web je open-source a text příručky je volně dostupný pod otevřenou licencí.

Honza Javorek, autor webu, se přes 9 let dobrovolnicky podílí na pořádání komunitních akcí pro začátečníky v IT a pomáhá i organizacím jako PyLadies nebo Czechitas, které se snaží usnadnit vstup do IT ženám. Loni na podzim opustil tým úspěšného českého startupu Apiary Jakuba Nešetřila (dnes Česko.Digital), aby prostřednictvím Junior Guru začal pomáhat začátečníkům prosadit se v technologických profesích. Obsah na stránkách dává volně k dispozici, financování zajišťuje skrze sponzory a dobrovolné příspěvky.

Mezi prvními firmami, jež příručku sponzorují svým logem, je i Red Hat, který má v Česku kolem 1500 zaměstnanců. Záhy po vydání příručky se několik organizací vyjádřilo, že ji budou doporučovat svým absolventům: PyLadies, Czechitas, i brněnský startup ENGETO Academy.