QEMU 11.0 přináší vylepšení řady architektur a konec 32bitových hostitelů

David Ježek
Dnes
QEMU

Jedenáctá velká verze projektu QEMU 11.0 přináší podporu dalších nových architektur Intel Xeon Diamond Rapids a MIPS P8700. V projektu se také odstraňovalo, konkrétně zmizely staré stroje typu i440FX a Q35 (éra Pentium II a Core 2 Duo) . Rozšířena je podpora několika rozšíření z rodiny RISC-V (ZALASR, Zilsd, Zclsd, Smpmpmt).

V oblasti virtualizace je zde nový akcelerátor pro Nitro Enclaves z Amazon Web Services (tedy nativní podpora v rámci QEMU), podpora CET (Control-flow Enforcement Technology) v rámci KVM, podpora operací reset pro AMD SEV-SNP a Intel TDX. V neposlední řadě je tu podpora dalších instrukcí pro LoongArch: TCG (Tiny Code Generator) a vylepšené ovladače VirtIO-GPU. V rámci I/O subsystému je opraven memory leak týkající se TLS handshakingu.

Jako poslední pak dodejme, že QEMU s touto verzí skončilo s podporou 32bitových architektur u hostitelských systémů.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

