Qualcomm koupil společnost Ventana Micro Systems vyvíjející čipy RISC-V

Petr Krčmář
Dnes
ESWIN EBC7702 s RISC-V Autor: ESWIN

Společnost Qualcomm koupila firmu Ventana, která se zabývá vývojem čipů využívajících architekturu RISC-V. Chce tak posílit své postavení v oblasti procesorů nad rámec mobilních zařízení. Věříme, že architektura instrukční sady RISC-V má potenciál posunout hranice technologie CPU a umožnit inovace napříč produkty, uvádí Qualcomm.

Společnost Qualcomm, která již procesory s architekturou RISC-V používá pro některé produkty mimo trh s osobními počítači a servery, uvedla, že společnost Ventana posílí její „technologické vedoucí postavení v éře umělé inteligence ve všech oblastech podnikání“, což naznačuje široký dopad, který se od této akvizice očekává.

Společnost Ventana Micro Systems byla založena v roce 2018 s cílem prorazit na trh s procesory nabídkou vysoce výkonných, rozšiřitelných a bezpečných výpočetních čipů založených na otevřené architektuře RISC-V. Ventana je členem představenstva RISC-V International a jejího technického řídicího výboru.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

