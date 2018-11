 »   »  Qualcomm musí licencovat modemové technologie konkurentům

David Ježek

Dle nejnovějšího rozhodnutí federální soudkyně Lucy Koh musí Qualcomm umožnit přístup k některým klíčovým patentům, které drží na technologie bezdrátových modemů, svým konkurentům. Těmi jsou myšleny primárně společnosti Samsung a Intel, kde druhý jmenovaný je nově výrobcem modemů pro Apple (střídá právě Qualcomm).

Qualcomm žádal soud, aby o 30 dnů pozdržel rozhodnutí, jelikož je v mimosoudním vyjednávání právě s jedním z konkurentů, to však soud odmítl. Nyní má tedy firma o něco těžší pozici do vyjednávání. Není to přitom tak dávno, co Qualcomm obvinil firmu Apple z předání některých technologií Qualcommu právě konkurenčnímu Intelu, který díky nim dovyvine 5G modemy rychleji.