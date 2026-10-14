Rancher: provozujte Kubernetes na vlastním hardware (školení)

Pokud chcete provozovat Kubernetes na vlastním hardware, Rancher je jednoduchý a efektivní způsob, jak toho docílit. Umožní vám jednoduše vytvořit a spravovat Kubernets cluster na vlastních virtuálních serverech. Používat Rancher se naučíte na dalším školení Rancher – Kubernetes na vlastním hardware, které proběhne 21. října a uskuteční se online.
Rancher je nástroj na správu Kubernetes clusteru jak na vlastním hardware, tak i v cloudu (AWS, GCP, DigitalOcean). Rancher Vám umožní jednoduše vytvářet a spravovat Kubernetes clustery jak z webové administrace, tak pomocí Terraformu.
Školení probíhá formou workshopu, vše si prakticky vyzkoušíme a osaháme. Rancher si nainstalujeme a ukážeme jak jej spravovat. Pak si prakticky vytvoříme Kubernets clustery v cloudu i na on premise virtuálech. Jak ručně, tak pomocí Terraformu.