Raspberry Pi Connect: vzdálený přístup k ploše odkudkoliv

Autor: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi Foundation oznámila vydání beta verze aplikace Raspberry Pi Connect, což je snadný způsobu vzdáleného přístupu k počítači Raspberry Pi odkudkoli na světě pouze pomocí webového prohlížeče. Zásadní vlastností je jednoduché použití, pro které uživatel nemusí instalovat a konfigurovat nástroje pro VPN, VNC a podobně.





Raspberry Pi Connect vyžaduje, aby na vašem Raspberry Pi běžela 64bitová distribuce Raspberry Pi OS Bookworm, která používá okenní server Wayland. To zase znamená, že prozatím budete potřebovat Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4 nebo Raspberry Pi 400.





Poté stačí standardním způsobem nainstalovat balíček rpi-connect a restartovat systém. V pravém horním rohu obrazovky po novém startu najdete novou ikonu, která vám umožní se ke službě Connect přihlásit. Další detaily naleznete v dokumentaci.

To podstatné pak zajistí démon, který sestavuje spojení pomocí WebRTC a vybírá nejlepší možnost připojení mezi klientským prohlížečem a serverem v RPi. Pokud to nejde jinak, použije se relay umístěná zatím jen ve Velké Británii. Tímto datovým spojením pak teče protokol VNC. Služba je zatím ve stavu beta a měla by být i do budoucna k dispozici zdarma.