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Raspberry Pi Desktop modernizuje uživatelské prostředí

Petr Krčmář
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Raspberry Pi Desktop existuje již více než deset let. Původně šlo o mírně upravenou verzi standardního desktopového prostředí LXDE, ale v průběhu let se hodně proměnil a dnes je založený na Waylandu a labwc. Vzhled byl také několikrát upraven pomocí nových ikon, motivů a pozadí pracovní plochy.

Vývojáři se ale stále snažili držet klasický vzhled desktopu z doby před třiceti lety, tedy jednoduchá plocha, panel úloh a stavové ikony. Záměrem vždy bylo nabídnout prostředí pracovní plochy, které většina lidí dokáže snadno používat bez složitého vysvětlování.

Nyní přišla snaha o velkou modernizaci prostředí a přibyla spousta novinek. Nové funkce jsou ale volitelné a pokud si je uživatel neaktivuje, bude jeho pracovní plocha i nadále vypadat a fungovat jako dříve. Změny jsou tu pro uživatele, kteří mají zájem.

Největší změnou je zavedení doku s ikonami, který může buď nahradit stávající hlavní panel, nebo být používán vedle něj. Dále přibyla nová celoobrazovková nabídka aplikací, která může nahradit klasické menu s kategoriemi. Nový panel úloh také ukazuje spuštěné programy, ale i ty nejpoužívanější. Vše je konfigurovatelné a přizpůsobitelné dle přání uživatelů.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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