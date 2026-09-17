Raspberry Pi Desktop modernizuje uživatelské prostředí

Raspberry Pi Desktop existuje již více než deset let. Původně šlo o mírně upravenou verzi standardního desktopového prostředí LXDE, ale v průběhu let se hodně proměnil a dnes je založený na Waylandu a labwc. Vzhled byl také několikrát upraven pomocí nových ikon, motivů a pozadí pracovní plochy.
Vývojáři se ale stále snažili držet klasický vzhled desktopu z doby před třiceti lety, tedy jednoduchá plocha, panel úloh a stavové ikony. Záměrem vždy bylo nabídnout prostředí pracovní plochy, které většina lidí dokáže snadno používat bez složitého vysvětlování.
Nyní přišla snaha o velkou modernizaci prostředí a přibyla spousta novinek. Nové funkce jsou ale volitelné a pokud si je uživatel neaktivuje, bude jeho pracovní plocha i nadále vypadat a fungovat jako dříve. Změny jsou tu pro uživatele, kteří mají zájem.
Největší změnou je zavedení doku s ikonami, který může buď nahradit stávající hlavní panel, nebo být používán vedle něj. Dále přibyla nová celoobrazovková nabídka aplikací, která může nahradit klasické menu s kategoriemi. Nový panel úloh také ukazuje spuštěné programy, ale i ty nejpoužívanější. Vše je konfigurovatelné a přizpůsobitelné dle přání uživatelů.