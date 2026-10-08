Raspberry Pi Desktop se vrací na PC a Mac s aktualizací na Debian Trixie

Raspberry Pi vydalo novou verzi svého desktopového systému pro běžná PC a počítače Mac. Je založená na Debianu 13 Trixie a po několika letech čekání přináší stejné prostředí jako aktuální Raspberry Pi OS. Novinkami jsou mimo jiné dokovací panel, nové Ovládací centrum a klient Raspberry Pi Connect pro vzdálenou správu počítače.
Systém je nyní pouze 64bitový a měl by běžet na většině počítačů vyrobených zhruba za posledních 15 let i na počítačích Mac s procesory Intel. Macy s čipy Apple Silicon zatím podporované nejsou.
Raspberry Pi Desktop lze stáhnout jako ISO obraz a spustit z flash disku. Uživatelé mohou systém vyzkoušet jako živé prostředí, případně změny ukládat na USB, nebo jej nainstalovat na disk počítače pomocí instalátoru Calamares.
Raspberry Pi Desktop pro běžné počítače má kořeny v roce 2016, kdy vznikla úprava prostředí LXDE nazvaná PIXEL. První verze pro PC a Mac se objevila na bootovacím DVD časopisu The MagPi ještě téhož roku, instalovatelná verze následovala v roce 2017. Systém později dostal aktualizace pro Debian Buster a Bullseye, ale vývoj se kvůli vytíženosti týmu na dlouhou dobu zastavil. Na webu zůstala starší verze založená na Bullseye. Nový obraz s Debianem Trixie tuto několikaletou pauzu ukončuje.