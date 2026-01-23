Root.cz  »  Periferie  »  Raspberry Pi má značkové flash disky, slibují vysoký výkon a podporují SMART

Raspberry Pi má značkové flash disky, slibují vysoký výkon a podporují SMART

Petr Krčmář
Dnes
Raspberry Pi Flash drive Autor: Raspberry Pi

Raspberry Pi postupně přichází s velkou skupinou různých periferií, od myši a klávesnice, až po rádiové moduly či vlastní kamery. Nyní byly představeny nové USB flash disky Raspberry Pi Flash Drive, které slibují kompaktní zařízení s rozhraním USB 3.0, konektorem USB‑A, vysokou kapacitu, rychlý přenos dat a odolné celohliníkové pouzdro.

Za 30 dolarů je k dispozici 128GB verze a za 55 dolarů pak větší 256GB. Dokáží prý udržovat stálou rychlost zápisu 75 MB/s (varianta 128 GB) nebo 150 MB/s (varianta 256 GB) a využívá keš postavenou na pSLC a hlavní čipy pak drží data na QLC. Krátkodobé zápisy tak budou ještě výrazně rychlejší, jakmile ale dojde na dlouhodobější zátěž a keš se naplní, začnou podle výrobce platit výše zmíněné trvalé rychlosti.

Užitečné také je, že flešky podporují hlášení o svém stavu v podobě SMART, které vám pomůže sledovat životnost zařízení. K dispozici je také operace TRIM, která umožňuje disk informovat o tom, které bloky už jsou operačním systémem nepoužívané a je možné je vymazat a tím připravit pro budoucí rychlé využití. Disky od Raspberrry Pi také v nečinnosti také samy přecházejí do úsporného režimu USB 3.0.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

