Raspberry Pi připravuje Smart Display Module pro připojení do displejů dle standardu Intel SDM

Petr Krčmář
Dnes
Raspberry Pi Smart Display Module Autor: Raspberry Pi

Rasbperry Pi pracuje na vývoji modulu Raspberry Pi Smart Display Module – adaptérové desky pro Raspberry Pi Compute Module 5, která je navržena tak, aby poskytovala kvalitní grafický výstup s nízkou spotřebou energie pro profesionální aplikace v oblasti průmyslových displejů pro multimediální obsah.

Nový modul umožní uživatelům na trhu audiovizuální techniky a digitálních informačních systémů integrovat výkon, flexibilitu a energetickou účinnost modulu Compute Module 5 do kompatibilních displejů, aniž by bylo nutné používat externí přehrávač médií, kabely nebo zdroj napájení. Modul také poskytuje výstup HDMI pro podporu druhého nezávislého video streamu a rozšiřující slot M.2 pro volitelnou akceleraci AI.

Modul splňuje specifikaci Intel SDM, zasouvá se přímo do displejů podporujících tento standard a je napájen z displeje samotného. Díky počítači zabudovanému přímo do obrazovky je instalace čistá, spolehlivá a snadno udržovatelná. Zařízení míří do oblastí jako jsou letecké informační systémy, maloobchodní a firemní reklama a průmyslové displeje. Na trh by mělo zařízení přijít v průběhu letošního roku.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

