Raspberry Pi zakázalo ve firmware výměnu RAM čipů za větší

Jeff Geerling zjistil, že koncem roku 2024 přibyla do firmware Raspberry Pi 4 a 5 funkce, která blokuje větší paměť RAM, než byla původně instalována. V tomto období se vyskytli překupníci, kteří levně kupovali Raspberry Pi 5 s pamětí jen 1 nebo 2 GB. Místo ní napájeli čip 8 GB a výsledek prodali dráž.
Problém mohl být v kvalitě zvolených čipů a Raspberry Pi Foundation tedy ve firmware zakázala větší RAM, než byla původně instalována. Kdo dokáže vyměnit RAM čip, dokáže také použít firmware 2024–09–10, nebo starší.
(zdroj: slashdot)