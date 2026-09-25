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Raspberry Pi zakázalo ve firmware výměnu RAM čipů za větší

Jan Fikar
25. 9. 2026
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Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi 5
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Jeff Geerling zjistil, že koncem roku 2024 přibyla do firmware Raspberry Pi 4 a 5 funkce, která blokuje větší paměť RAM, než byla původně instalována. V tomto období se vyskytli překupníci, kteří levně kupovali Raspberry Pi 5 s pamětí jen 1 nebo 2 GB. Místo ní napájeli čip 8 GB a výsledek prodali dráž.

Problém mohl být v kvalitě zvolených čipů a Raspberry Pi Foundation tedy ve firmware zakázala větší RAM, než byla původně instalována. Kdo dokáže vyměnit RAM čip, dokáže také použít firmware 2024–09–10, nebo starší.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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