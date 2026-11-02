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Raspberry Pi znovu zdražuje, tentokrát 16GB modely

Petr Krčmář
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Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi 5
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Raspberry Pi oznámilo další zvýšení cen některých svých produktů. Důvodem jsou prudce rostoucí ceny pamětí a nedostatek alternativních dodavatelů 16GB DRAM. Výrobce uvádí, že zdražení se týká pouze vybraných modelů, nikoli celé produktové řady.

Cena Raspberry Pi 5 s 16 GB RAM stoupá o 80 dolarů na 385 dolarů, stejně vybavené varianty Compute Module 5 zdraží o 40 dolarů. Cena Raspberry Pi 500+ s 16 GB RAM zatím zůstává beze změny.

Firma připomíná, že ceny pamětí rostou už delší dobu a že se snaží dopad na zákazníky omezovat například hledáním alternativních součástek. Současnou situaci označuje za dočasnou a slibuje, že ceny opět sníží, až náklady na paměti po čase klesnou.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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