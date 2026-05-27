Root.cz  »  Operační systémy

ReactOS experimentálně běží na ARM64

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ReactOS Autor: ReactOS Project

Projekt ReactOS, který původně začal jako open-source re-implementace Windows někdy kolem éry XP, nyní nově běží i na 64bitových ARMech. Jde o (zatím?) experimentální implementaci, za kterou stojí několik měsíců práce jednoho vývojáře.

Sestavení systému pro běh na ARM64 vyžaduje podporu UEFI s GICv2 či GICv3, z hlediska CPU architektur pak běží na všem od ARMv8-A výše. Otázkou samozřejmě jest, kolik lidí toto reálně využije, nicméně totéž se dá říci třeba i o běhu 14 let starých Radeonů přes AMDGPU.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Český startup skládá dokonalého avatara

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem

Samsung vám opraví televizor během jednoho pracovního dne

Recenze: Pecka.TV

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory