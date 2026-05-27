ReactOS experimentálně běží na ARM64

Projekt ReactOS, který původně začal jako open-source re-implementace Windows někdy kolem éry XP, nyní nově běží i na 64bitových ARMech. Jde o (zatím?) experimentální implementaci, za kterou stojí několik měsíců práce jednoho vývojáře.
Sestavení systému pro běh na ARM64 vyžaduje podporu UEFI s GICv2 či GICv3, z hlediska CPU architektur pak běží na všem od ARMv8-A výše. Otázkou samozřejmě jest, kolik lidí toto reálně využije, nicméně totéž se dá říci třeba i o běhu 14 let starých Radeonů přes AMDGPU.