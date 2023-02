Real-timové jádro pro Ubuntu je nyní dostupné v Ubuntu Pro

Autor: Canonical

Přibližně před rokem se s vydáním Ubuntu 22.04 LTS objevila také beta verze jádra pro práci v reálném čase, která měla pomoci s nasazením Ubuntu v průmyslovém prostředí, automobilovém průmyslu a dalších podobných odvětvích. Letos na Valentýna bylo real-timové jádro Ubuntu uvolněno pro všechny.





Upravené jádro je postavené na verzi 5.15 LTS a obsahuje navíc úpravy PREEMPT_RT. Ty nejsou součástí hlavního vývojového stromu, přestože se o to vývojáři intenzivně snaží, v čele s Intelem. Během letošního roku by měly být do jádra zařazeny všechny změny, zatím je ale potřeba jádro patchovat.





Canonical tyto úpravy připravuje za uživatele a svou variantu jádra 5.15 sestavuje pro platformy x86_64 a ARM64. Toto real-timové jádro je k dispozici pro Ubuntu Server 22.04 LTS a Ubuntu Core 22. Je však určeno pro firemní zákazníky společnosti Canonical, kteří mají přístup do IoT App Store nebo používají rozšířenou podporu Ubuntu Pro, která je zdarma až pro pět počítačů.