Red Hat chce v Brně během vícedenního hackfestu vylepšit HDR v Linuxu

Red Hat má v plánu během prvního pololetí letošního roku uspořádat v Brně několikadenní hackfest, jehož cílem je posunout kupředu podporu HDR (High Dynamic Range) v Linuxu. Akce je zatím ve fázi pokročilého návrhu a čeká se na vyjádření firmy ohledně uvolnění financí a potvrzení účasti lidí mimo Red Hat.





Nedávné zprávy o společnosti Valve, která zprovoznila v Linuxu podporu HDR na vlastním kompozitoru Gamescope, jsou následovány ucelenějšími snahami vývojářů o zprovoznění moderních grafických technologií v běžném desktopovém prostředí. Cílem setkání je naplánovat práci na následující jeden až dva roky, aby byly tyto technologie zpřístupněny koncovým uživatelům prostřednictvím Mutteru a Shellu.





Vedle toho by mělo být dohodnuto a naplánováno, jak vylepšit KMS a API Waylandu, aby i uživatelské prostředí bylo například na HDR připraveno. Zároveň by se měli designéři vyjádřit k tomu, jak nové změny zapojí do uživatelského rozhraní a zda k tomu budou potřebovat nějaké další úpravy v API.

(Zdroj: Phoronix)