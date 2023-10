Red Hat končí s bezpečnostní mailovou konferencí rhsa-announce

Autor: Depositphotos, Red Hat

Společnost Red Hat oznámila, že 10. října bude ukončena dlouholetá poštovní konference rhsa-announce. Jedná se o skupinu, do které jsou zasílána bezpečnostní upozornění pro Red Hat Enterprise Linux a celou řadu souvisejících produktů. Další oznámení o bezpečnostních problémech už se do konference nebudou posílat. Archiv předchozích zpráv by však měl být zachován.





Zasílání informací o vydaných bezpečnostních upozorněních si budou moci objednat už jen platící zákazníci s aktivním Red Hat Subscriptions. Ostatní se budou muset poohlédnout po alternativě, bezpečnostní upozornění z Red Hatu je možné například odebírat pomocí RSS.