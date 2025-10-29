Red Hat potvrzuje spolupráci s Nvidií na běhu CUDA s Red Hat AI a OpenShift

Stejně jako Canonical či SUSE, i Red Hat počítá s další spoluprací s výrobcem čipů Nvidia, a to v souvislosti s AI boomem. Red Hat tak bude svým zákazníkům činit snadným nasazení technologií jako Nvidia CUDA skrze celé spektrum svých produktů, od RHEL, přes Red Hat AI až po OpenShift.
Společnost hodlá přímo distribuovat Nvidia CUDA Toolkit na svých platformách, aby uživatelská zkušenost pro vývojáře byla do nejpřímější, dále poskytovat na své straně podporu, jak je u Red Hatu dobrým zvykem. Půjde jak o samotné AI technologie, tak – jak ostatně plyne z výše uvedeného – i o celou infrastrukturu pod nimi, bez ohledu na to, jak velké nasazení zákazník realizuje.
K uzavřenosti softwaru Nvidia dodává Ryan King z Red Hatu v tiskové zprávě, že jejich řešení bude kombinovat tradičně otevřený přístup Red Hatu k jeho hybridnímu cloudu s vůdčí hardwarovou i softwarovou AI platformou Nvidie. Dodejme: ono to ani jinak nejde. A pokud to bude dobře fungovat, tak proč ne. Ostatně Red Hat ve své otevřené části systému nehodlá budovat cílenou podporu pro řešení Nvidia, ale obecné otevřené řešení, pro všechny AI modely, akcelerátory či cloudy.