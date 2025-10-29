Root.cz  »  Linux  »  Red Hat potvrzuje spolupráci s Nvidií na běhu CUDA s Red Hat AI a OpenShift

Red Hat potvrzuje spolupráci s Nvidií na běhu CUDA s Red Hat AI a OpenShift

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

RHEL Red Hat Autor: Depositphotos, Red Hat

Stejně jako Canonical či SUSE, i Red Hat počítá s další spoluprací s výrobcem čipů Nvidia, a to v souvislosti s AI boomem. Red Hat tak bude svým zákazníkům činit snadným nasazení technologií jako Nvidia CUDA skrze celé spektrum svých produktů, od RHEL, přes Red Hat AI až po OpenShift.

Společnost hodlá přímo distribuovat Nvidia CUDA Toolkit na svých platformách, aby uživatelská zkušenost pro vývojáře byla do nejpřímější, dále poskytovat na své straně podporu, jak je u Red Hatu dobrým zvykem. Půjde jak o samotné AI technologie, tak – jak ostatně plyne z výše uvedeného – i o celou infrastrukturu pod nimi, bez ohledu na to, jak velké nasazení zákazník realizuje.

K uzavřenosti softwaru Nvidia dodává Ryan King z Red Hatu v tiskové zprávě, že jejich řešení bude kombinovat tradičně otevřený přístup Red Hatu k jeho hybridnímu cloudu s vůdčí hardwarovou i softwarovou AI platformou Nvidie. Dodejme: ono to ani jinak nejde. A pokud to bude dobře fungovat, tak proč ne. Ostatně Red Hat ve své otevřené části systému nehodlá budovat cílenou podporu pro řešení Nvidia, ale obecné otevřené řešení, pro všechny AI modely, akcelerátory či cloudy.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Praha láká hvězdy světové architektury

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl