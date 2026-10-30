Reddit bude jen pro přihlášené

Včera generální ředitel sociální sítě Reddit Steve Huffman zveřejnil výsledky za třetí čtvrtletí a v dopise akcionářům (PDF) nastínil budoucnost Redditu. Výsledek nebyl tak dobrý, jak se čekalo a akcie zareagovaly poklesem o asi 14 %.
Steve říká, že Reddit přejde postupně do režimu, kdy obsah bude dostupný pouze přihlášeným uživatelům. Nový systém by se měl zkoušet již od čtvrtého čtvrtletí v zatím nejmenovaných zemích mimo USA. Podle výsledku tohoto testu se rozhodne o celosvětovém nasazení. Staré stránky Old.Reddit.com vyžadují přihlášení již od července. Cílem je zmenšit provoz od AI a soustředit se na nejdůležitější klienty, což jsou přihlášení a zároveň používající aplikaci na mobilním telefonu.
(zdroj: arstechnica)