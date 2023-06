Reddit zavádí placené API, moderátoři a uživatelé protestují

Autor: Depositphotos / InkDropCreative

Oblíbená sociální síť Reddit v dubnu oznámila zavedení placeného API po vzoru Twitteru. To se však dotkne alternativních aplikací například Apollo, Sync nebo Reddit is Fun. Cena 50 miliónů dotazů má být 12 tisíc dolarů. Twitter si účtuje za 50 miliónů tweetů 42 tisíc dolarů, ale třeba Imgur jen 166 dolarů. Apollo by muselo ročně platit asi 20 miliónů dolarů, přitom má asi 50 tisíc předplatitelů, kteří platí 10 dolarů za rok. To již nedává ekonomicky smysl a aplikace končí.





Příjem z reklamy Redditu na vlastních stránkách nebo ve vlastní aplikaci se přitom odhaduje na 0,3 dolaru za rok za uživatele. Přes placené API je to však 2,5 dolaru měsíčně, tedy asi 30 dolarů za rok.





Protestují také moderátoři a uživatelé některých fór na Redditu, svoje fóra v pondělí zamkli a označili jako soukromá. Původně měl protest trvat jen dva dny, ale stále je více jak 5000 fór nedostupných.

CEO a spoluzakladatel Redditu Steve Huffman se vyjádřil, že stávka zatím nemá žádný ekonomický dopad na tržby Redditu a že problém sám časem pomine.

(zdroj: lupa)