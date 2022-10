Reklama na Ubuntu Pro ve výpisu apt v Ubuntu

Autor: Depositphotos, Canonical

Vývojáři Ubuntu přidali do výpisu programu apt v terminálu dvouřádkovou informaci upozorňující na službu Ubuntu Pro. Tuto službu zvyšující zabezpečení systému a podporu až na 10 let představil Canonical před časem, přičemž běžní uživatelé či malé firmy do pěti počítačů ji mohou využívat zdarma. Podrobněji ve včerejším článku.





Zdali ji považovat za čistokrevnou reklamu, nebo ne, je spíše otázkou osobního názoru, jistě ji však budou mnozí považovat za nevhodné šlápnutí vedle ze strany Canonicalu. Na druhou stranu i to samo o sobě, včetně této zprávičky, je tak de facto reklamou na Ubuntu Pro.