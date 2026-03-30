Výzkumníkům z technické univerzity ve Vídni ve spolupráci s firmou Cerabyte se podařilo vytvořit rekordně malý QR kód. Má plochu pouhých 1,98 mikrometrů čtverečních a každý pixel měří jen 49 nanometrů. To je asi desetina vlnové délky viditelného světla. Pro čtení tedy světlo nejde použít a je potřeba použít elektronový mikroskop.
QR kód byl vypálen do keramické vrstvy pomocí FIB a díky svým malým rozměrům se dostal do Guinnessovy Knihy Rekordů. Touto technologií by bylo možné na plochu A4 zaznamenat asi 2 TB informace. Pomineme-li ten fakt, že do současných elektronových mikroskopů se A4 patrně nevejde.
