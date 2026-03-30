Rekordně malý QR kód

Jan Fikar
Dnes
Výzkumníkům z technické univerzity ve Vídni ve spolupráci s firmou Cerabyte se podařilo vytvořit rekordně malý QR kód. Má plochu pouhých 1,98 mikrometrů čtverečních a každý pixel měří jen 49 nanometrů. To je asi desetina vlnové délky viditelného světla. Pro čtení tedy světlo nejde použít a je potřeba použít elektronový mikroskop.

QR kód byl vypálen do keramické vrstvy pomocí FIB a díky svým malým rozměrům se dostal do Guinnessovy Knihy Rekordů. Touto technologií by bylo možné na plochu A4 zaznamenat asi 2 TB informace. Pomineme-li ten fakt, že do současných elektronových mikroskopů se A4 patrně nevejde.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO