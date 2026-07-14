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Rekordné množstvo opráv bezpečnostných chýb v knižnici wxWidgets

johny
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VLC Autor: David Ježek
VLC
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Najnovšie verzie knižnice wxWidgets (3.2.11 a 3.3.3) priniesli doteraz nevídané množstvo bezpečnostných opráv, z ktorých drvivú väčšinu tvoria vážne problémy s bezpečnosťou pamäte. Ide najmä o pretečenie vyrovnávacej pamäte (buffer overflow) a čítanie mimo vyhradeného rozsahu (read out of bounds).

Tieto zraniteľnosti, nachádzajúce sa predovšetkým v dekodéroch obrázkov, archívoch a sieťových moduloch, sa podarilo hromadne odhaliť vďaka zapojeniu moderných LLM modelov a automatizovaných fuzzerov, ktoré kód otestovali miliónmi neštandardných vstupov.

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johny