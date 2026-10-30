Root.cz  »  Legislativa a zákony

Rekordní krádež kryptoměn z Binance za 6,3 miliardy dolarů

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zloděj krade Bitcoiny Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Rekordní krádež kryptoměn z Binance za 6,3 miliard dolarů

Kryptosměnárna Binance byla včera napadena skupinou hackerů patrně napojených na Severní Koreu. Škoda byla vyčíslena na rekordních 6,3 miliardy dolarů. Prostředky za asi 3 miliardy se podařilo zmrazit. 

Za útokem patrně stál infikovaný notebook jednoho pracovníka Binance. Ztráta bude kompenzována z fondu SAFU a rezervami Binance. Zákazníci tedy žádnou ztrátu nepocítí. Událost se stále vyšetřuje. Vklady a výběry z Binance by měly být obnoveny patrně v neděli ráno.

(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO