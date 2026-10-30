Rekordní krádež kryptoměn z Binance za 6,3 miliardy dolarů

Rekordní krádež kryptoměn z Binance za 6,3 miliard dolarů
Kryptosměnárna Binance byla včera napadena skupinou hackerů patrně napojených na Severní Koreu. Škoda byla vyčíslena na rekordních 6,3 miliardy dolarů. Prostředky za asi 3 miliardy se podařilo zmrazit.
Za útokem patrně stál infikovaný notebook jednoho pracovníka Binance. Ztráta bude kompenzována z fondu SAFU a rezervami Binance. Zákazníci tedy žádnou ztrátu nepocítí. Událost se stále vyšetřuje. Vklady a výběry z Binance by měly být obnoveny patrně v neděli ráno.
(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer)