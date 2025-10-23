Rektorem ČVUT se v únoru stane Michal Pěchouček, odborník na umělou inteligenci

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) povede profesor Michal Pěchouček, odborník na umělou inteligenci a zakladatel Centra umělé inteligence. Do rektorského křesla usedne pro období od 1. února 2026 do 31. ledna 2030.
ČVUT má vše, co potřebuje, aby uspělo v těžké mezinárodní konkurenci, řekl hned po svém zvolení budoucí rektor.
Za základní předpoklady úspěchu považuje univerzitu postavenou na nadaných a úspěšných lidech, inovativní používání AI a nových technologií, důvěryhodnost školy, stabilní ekonomický rozvoj v dynamické době a odpovědnou správu a rozvoj svěřeného majetku. ČVUT má být podle něj místem, které bude přitahovat ty nejnadanější a kde nejlepší studenti a studentky získají špičkové a nejvíce relevantní vzdělání.
Důležitý je pro něj i rozvoj infrastruktury, důstojné bydlení studujících či rozvoj kampusu. Univerzitu chce vést tak, aby každá příští generace ČVUT mohla být úspěšnější než generace předchozí.
Univerzita by měla být lídrem v inovacích v širokém slova smyslu a měla by kromě vědy a výzkumu být schopna uspět ve spolupráci s místním i mezinárodním průmyslem, uvádí ve své vizi pro vedení ČVUT [PDF].
Práci pro ČVUT se hodlá věnovat naplno, nebude mít žádné jiné pracovněprávní závazky.
Nebudu působit jako jednatel ani jako placený člen výkonného orgánu v žádné jiné společnosti, slibuje nový rektor.
Prof. Michal Pěchouček je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, kde od roku 1998 působí jako akademický pracovník a v roce 2000 zde založil Centrum umělé inteligence, které dodnes vede. Zahraniční akademické zkušenosti sbíral v Kalifornii, Kanadě či Velké Británii. Byl členem vrcholového vedení několika významných nadnárodních technologických společností, zkušenosti má ale i s transferem technologií a zakládáním start-upů či z pozice investora.