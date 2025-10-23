Root.cz  »  Různé  »  Rektorem ČVUT se v únoru stane Michal Pěchouček, odborník na umělou inteligenci

Rektorem ČVUT se v únoru stane Michal Pěchouček, odborník na umělou inteligenci

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Michal Pěchouček Autor: Avast

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) povede profesor Michal Pěchouček, odborník na umělou inteligenci a zakladatel Centra umělé inteligence. Do rektorského křesla usedne pro období od 1. února 2026 do 31. ledna 2030. ČVUT má vše, co potřebuje, aby uspělo v těžké mezinárodní konkurenci, řekl hned po svém zvolení budoucí rektor.

Za základní předpoklady úspěchu považuje univerzitu postavenou na nadaných a úspěšných lidech, inovativní používání AI a nových technologií, důvěryhodnost školy, stabilní ekonomický rozvoj v dynamické době a odpovědnou správu a rozvoj svěřeného majetku. ČVUT má být podle něj místem, které bude přitahovat ty nejnadanější a kde nejlepší studenti a studentky získají špičkové a nejvíce relevantní vzdělání.

Důležitý je pro něj i rozvoj infrastruktury, důstojné bydlení studujících či rozvoj kampusu. Univerzitu chce vést tak, aby každá příští generace ČVUT mohla být úspěšnější než generace předchozí. Univerzita by měla být lídrem v inovacích v širokém slova smyslu a měla by kromě vědy a výzkumu být schopna uspět ve spolupráci s místním i mezinárodním průmyslem, uvádí ve své vizi pro vedení ČVUT [PDF].

Práci pro ČVUT se hodlá věnovat naplno, nebude mít žádné jiné pracovněprávní závazky. Nebudu působit jako jednatel ani jako placený člen výkonného orgánu v žádné jiné společnosti, slibuje nový rektor.

Prof. Michal Pěchouček je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT, kde od roku 1998 působí jako akademický pracovník a v roce 2000 zde založil Centrum umělé inteligence, které dodnes vede. Zahraniční akademické zkušenosti sbíral v Kalifornii, Kanadě či Velké Británii. Byl členem vrcholového vedení několika významných nadnárodních technologických společností, zkušenosti má ale i s transferem technologií a zakládáním start-upů či z pozice investora.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion