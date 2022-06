Řešení problémů se systemd-oomd v Ubuntu 22.04?

Autor: Depositphotos

O problému se systemd-oomd v Ubuntu 22.04 jsme nedávno psali. V podstatě jsou často ukončovány procesy bez varování a bez zjevné příčiny a to včetně Chrome či gnome-shell.

Vypadá to, že vývojáři Ubuntu chtějí problém řešit v samotném systemd a navrhli záplatu, která opravuje chování při nastaveném ManagedOOMPreference na avoid (pokud možno nezabíjet) a omit (nezabíjet). V současnosti tato nastavení fungují jen když kontrolní skupina (cgroup) je vlastněná rootem. To ale u procesů spuštěných v desktopovém prostředí neplatí. Vypadá to, že změna bude akceptována do systemd. Uvidíme, jak se to projeví za běhu.

(zdroj: phoronix)