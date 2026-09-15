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Rezervace Steam Frame byly otevřeny, začíná na tisíci dolarech a bude se losovat

Petr Krčmář
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Společnost Valve spustila rezervace na Steam Frame, své nové samostatné brýle pro virtuální realitu. Namísto tradičního systému předobjednávek společnost využívá rezervační frontu, která má pomoci omezit spekulativní nákupy a poskytnout větší počtu zájemců spravedlivou šanci na nákup.

Cena začíná na 1049 eurech za 256GB variantu nebo 1279 eurech za 1TB verzi. Ke každému nákupu dostanete hru Half-Life: Alyx, pokud ji ještě nemáte koupenou. Společnost Valve uvádí, že headset se na trh uvádí se 130 samostatnými hrami s certifikací „Verified“ a postupně by měla přibýt podpora dalších her.

Rezervace potrvají do 17. září, poté společnost Valve náhodně určí pořadí rezervací a ještě téhož dne zašle zákazníkům potvrzovací e-maily.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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