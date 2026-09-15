Rezervace Steam Frame byly otevřeny, začíná na tisíci dolarech a bude se losovat

Společnost Valve spustila rezervace na Steam Frame, své nové samostatné brýle pro virtuální realitu. Namísto tradičního systému předobjednávek společnost využívá rezervační frontu, která má pomoci omezit spekulativní nákupy a poskytnout větší počtu zájemců spravedlivou šanci na nákup.
Cena začíná na 1049 eurech za 256GB variantu nebo 1279 eurech za 1TB verzi. Ke každému nákupu dostanete hru Half-Life: Alyx, pokud ji ještě nemáte koupenou. Společnost Valve uvádí, že headset se na trh uvádí se 130 samostatnými hrami s certifikací „Verified“ a postupně by měla přibýt podpora dalších her.
Rezervace potrvají do 17. září, poté společnost Valve náhodně určí pořadí rezervací a ještě téhož dne zašle zákazníkům potvrzovací e-maily.