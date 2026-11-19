Předběžné stahování hry GTA 6 ukázalo, jak zvládnout mimořádný nápor na internetovou infrastrukturu. Podle článku RIPE Labs si hru předobjednalo přes 12 milionů lidí a její soubory mají dohromady přes 200 GB. Kdyby se všechna data stahovala z jediného serveru, znamenalo by to teoretickou zátěž 2,4 exabajtu.
Výzkumník Emile Aben z RIPE NCC sledoval pomocí měřicích sond RIPE Atlas, jak se stahování rozděluje mezi servery PlayStationu a Xboxu. Od 12. listopadu sondy každé čtyři hodiny zkoumaly překlady DNS, síťové trasy i latenci. Měření se zaměřilo na hlavní názvy serverů obou platforem a probíhalo přes IPv4 i IPv6.
Klíčovou roli při rozdělování provozu hraje DNS. Díky takzvanému GeoDNS mohou různí hráči pod stejným doménovým jménem dostat adresy různých serverů podle své polohy či dalších podmínek. Měřicí příklady ukázaly, že PlayStation může uživatele nasměrovat například na Fastly, Google Cloud nebo Amazon CloudFront. V Číně se v řetězci objevil také Alibaba Cloud.
PlayStation a Xbox přitom využívají odlišné kombinace sítí pro doručování obsahu, tedy CDN. Obě platformy sázejí na Akamai a Fastly. PlayStation podle měření využíval také Google a Amazon, zatímco u Xboxu se objevila síť G-Core. Výsledky zachytily více IPv6 adres u PlayStationu, ale méně než u IPv4 u Xboxu. Autoři upozorňují, že vzorek sond je silněji zastoupen v Evropě a není reprezentativním obrazem celého internetu.
Na cestě ke stahovacím serverům prošlo přes internetové uzly IXP, které propojují různé sítě, přibližně 11 až 29 procent měřených tras podle platformy a typu IP. Medián latence byl u tras přes IXP 8 milisekund, u ostatních 10 milisekund. Samotná čísla ale podle autorů nedokazují, že IXP přenos zrychlují. Rozdíl se při porovnání tras ze stejné sítě většinou výrazně zmenšil.
Měření tak ukazuje, že distribuci obrovského objemu dat neřeší jediný obří server, ale kombinace směrování přes DNS a několika CDN. Obsah se díky tomu může dostat blíž k hráčům a omezit zátěž na delších spojích, kde se míchá s dalším internetovým provozem. RIPE NCC plánuje v měřeních a analýze pokračovat.
(Upozornil Ondřej Caletka.)