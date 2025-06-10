Organizace RIPE NCC a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podepsaly nové memorandum, které potvrzuje jejich závazek spolupracovat na společných aktivitách na podporu rozvoje stabilního a bezpečného internetu v České republice. Memorandum podepsali Hans Petter Holen, výkonný ředitel RIPE NCC, a Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ, během konference ICANN 83 v Praze.
Toto memorandum o porozumění je dalším krokem v plánech České republiky na posílení internetového provozu v návaznosti na rozhodnutí země poskytovat do 6. června 2032 vládní služby pouze na protokolu IPv6, píše v oznámení RIPE NCC.
Na konferenci RIPE 89 v Praze se sešli zástupci RIPE NCC a ČTÚ, aby projednali přechod na IPv6 a způsoby, jakými může RIPE NCC toto úsilí podpořit.
Do budoucna budou obě strany spolupracovat na aktivitách zaměřených na budování kapacit s cílem dále zlepšit odolnost a stabilitu internetu v České republice, uzavírá zpráva.