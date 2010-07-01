Na blog.nic.cz se objevil blogpost o novince z RIPE, která dnes vstupuje v platnost. Do včerejška dostávali ISP tolik IP adres, kolik plánovali použít v příštích dvanácti měsících. Bloky IP adres tak byly relativně velké a zjednodušovala se tím routovací tabulka.
Dnes se z dvanácti měsíců stává devět, od prvního ledna 2011 to bude jen šest a přesně za rok od dnešního dne bude časový úsek pouhé tři měsíce. Tím se zvedne počet rout v routovací tabulce, efektivněji se rozdělí adresy a nestane se, že by někomu došly adresy např. začátkem příštího roku a jinému zase za dva roky.