Rozšíření Claude Code pro VSCode instalovalo SSH backdoor

Došlo ke kompromitaci oficiálního rozšíření VSCode s názvem Claude Code. Jedná se konkrétně o jednu verzi 2.1.313, která již byla stažena z obchodu a nahrazena verzí 2.1.314.
Škodlivá verze přidala na zařízení SSH klíč pod názvem
svc-telemetry mezi důvěryhodné. Tento klíč pak mohl být zneužit útočníkem ke vzdálenému připojení na zařízení. Škodlivý kód pak také zkusil zapnout službu SSH (pokud byla vypnutá) a zároveň poslal informace o zařízení na vzdálený server. Kód fungoval na Windows, macOS i Linuxu