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Rozšíření Claude Code pro VSCode instalovalo SSH backdoor

Shimano
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Hack Binance Autor: Redakce a ChatGPT
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Došlo ke kompromitaci oficiálního rozšíření VSCode s názvem Claude Code. Jedná se konkrétně o jednu verzi 2.1.313, která již byla stažena z obchodu a nahrazena verzí 2.1.314.

Škodlivá verze přidala na zařízení SSH klíč pod názvem svc-telemetry mezi důvěryhodné. Tento klíč pak mohl být zneužit útočníkem ke vzdálenému připojení na zařízení. Škodlivý kód pak také zkusil zapnout službu SSH (pokud byla vypnutá) a zároveň poslal informace o zařízení na vzdálený server. Kód fungoval na Windows, macOS i Linuxu

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Autor zprávičky

Shimano



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