RSA je méně bezpečná, než se myslelo: key forgery attack

Šifra s veřejným klíčem RSA (Rivest–Shamir–Adleman) z roku 1977 čelila několika problémům, ale je stále používána s klíči dostatečné délky 2048 a 4096 bitů. Výzkumníci ze Sand Diega však ukázali, že RSA je zranitelná daleko menším počtem operací, než je potřeba na faktorizaci. Zatímco faktorizace klíče o délce 1024 bitů trvá půl až milion CPU roků, nová metoda key forgery attack prolomí RSA jen za 1380 CPU roků.
Nová metoda je založena na SNFS (Special number field sieve) a vyžaduje nedoplněný podepisovací oracle (raw signing oracle). Naštěstí většina implementací doplňuje oracle pomocí PKCS nebo RSA-PSS a nedoplněný oracle není k dispozici. Zranitelné jsou však například RSA podpisy (Privacy Pass používaný například Apple a Cloudflare) nebo HSM API.
U klíčů se v současnosti vyžaduje, aby k jejich prolomení bylo potřeba alespoň 2128 operací. S útokem key forgery je počet operací potřebný k prolomení RSA s 1024, 2048 a 4096 bity jen 265, 290 a 2119, což nestačí. Proto se doporučuje ve střednědobém horizontu přechod na kryptografii eliptických křivek (ECDSA nebo Ed25519). Více detailů naleznete v článku (PDF).
(zdroj: arstechnica)