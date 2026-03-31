Rspamd 4.0 nabízí integraci s velkými jazykovými modely

Petr Krčmář
Dnes
Rspamd 4.0 je velká aktualizace nástroje pro boj s nevyžádanou poštou. Nová verze přináší podporu pro integraci externích předem vycvičených neuronových modelů a velkých jazykových modelů (LLM), podporu protokolu checkv3, asynchronní cache Hyperscan, fuzzy hash s více příznaky, detekci phishingových útoků pomocí HTML a také nový integrovaný modul pro rychlé zpracování textu, který umožňuje úsporu paměti v rozsahu přibližně 500 MB až 7 GB.

Dále přináší také vylepšení modulu GPT, podporu dekódování ASCII85, kontrolu platnosti hlavičky Reply-To, kompresi Zstd s exportérem strukturovaných metadat a podporu rozkládání zátěže pomocí token bucket. Samozřejmostí jsou opravy chyb a další menší vylepšení.

Rspamd je open-source antispamový démon napsaný v C a Lua, navržený pro rychlé a efektivní filtrování e-mailů na serverech s vysokým provozem. Používá modulární systém bodování kombinující pravidla, statistické metody, kontrolu reputace odesílatelů, RBL a externí služby. Podporuje asynchronní zpracování, caching a škálovatelné nasazení s webovým rozhraním pro sledování statistik a úpravu pravidel.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Netflix v Česku znovu zdražuje

