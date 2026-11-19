Vývojáři Ruby vydali verze 4.0.10, 3.4.13 a 3.3.14, které opravují sedm bezpečnostních chyb v regulárních výrazech a v převodu velikosti písmen. Podle autorů existují funkční ukázky, že některé z nich vedou ke vzdálenému spuštění kódu. Identifikátory CVE zatím přiděleny nejsou, chyby proto mají jen označení GHSA. Čtyři z nich nahlásil Stephan Lipp z Ada Logics spolu s firmou Anthropic.
Nejzávažnější je chyba GHSA-34m4-m9fh-gqp5, kterou firma Veria Labs pojmenovala Ruby2Shell. Ve starších jednobajtových kódováních, například ISO-8859 nebo Windows-125x, nemá německé ostré ß velkou podobu. Metoda
upcase z něj proto udělá dvě písmena
SS, ale volné místo ve výstupu kontroluje jen pro jedno z nich. Výstupní buffer má délku vstupu plus 20 bajtů. Řetězec s 21 znaky ß tak zapíše jeden bajt za konec bufferu.
Stejně se chovají i
swapcase,
downcase(:fold) a
casecmp?. Chyba je v kódu už od Ruby 2.4.0, řetězce v UTF-8 se jí netýkají. Veria Labs uvádí, že na ni útočník dosáhne bez přihlášení ve výchozím nastavení Rails i klasického Sinatra. Ukázku útoku chce zveřejnit zhruba za týden. Když dokáže jediný bajt navíc dát útočníkovi shell, je to dobrá připomínka, že správné zpracování textu je těžší, než vypadá.
Zbylé chyby jsou v jádru regulárních výrazů Onigmo. Jde o double free, přetečení haldy při kompilaci vzoru a v
Regexp#to_s a o čtení mimo paměť při porovnávání bez ohledu na velikost písmen. Většina z nich se dá zneužít jen v aplikacích, které zpracovávají regulární výrazy od uživatele. Zasažené jsou i samostatně hostované aplikace, které si Ruby nesou s sebou: aktuální GitLab, GitHub Enterprise Server, Mastodon, OpenProject, Discourse i Chatwoot. U nich je potřeba počkat na opravené verze od jejich autorů. Ruby 3.2 a starší už opravy nedostanou, protože jejich podpora skončila.